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11 августа, 08:29

СВР заявила о новом способе давления на российских спортсменов перед соревнованиями

СВР: В ЕС хотят «выводить русских из игры» провокациями перед турнирами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Евросоюзе рассматривают провокации против российских спортсменов накануне международных соревнований как способ «вывести русских из игры». Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Действенным способом „вывести русских из игры“ в ЕС считают организацию провокаций против членов российских команд накануне соревнований», — говорится в сообщении СВР.

В качестве примера российская спецслужба привела события начала июля в Мюнхене. По версии СВР, немецкая полиция тогда задержала по подозрению в «шпионаже» представителей российской команды, приехавших на юниорское первенство Европы по синхронному плаванию.

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Сам чемпионат действительно проходил в Мюнхене с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе и по итогам турнира завоевали главный командный трофей.

По данным Life.ru, представители России выиграли десять золотых и одну серебряную медаль и заняли первое место в общем зачёте. Вторыми стали спортсмены из Испании, третьими — представители Италии.

В СВР утверждают, что произошедшее в Мюнхене рассматривается как пример давления, которое, по оценке российской разведки, может использоваться и на других международных соревнованиях. Каких-либо доказательств существования согласованной стратегии стран ЕС в опубликованном фрагменте заявления не приводится.

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Ранее Life.ru рассказывал о триумфе российских синхронистов на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене: команда забрала десять золотых наград и возглавила медальный зачёт.

Больше новостей о работе российских спецслужб и их заявлениях — в разделе «Силовые структуры» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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