В Венгрии двух украинских пара-армрестлеров оштрафовали после отказа стоять на пьедестале под гимн России на международных соревнованиях в Будапеште, пожаловался мастер спорта Украины международного класса по пара-армрестлингу Дмитрий Луцишин «Суспiльне Житомир».

Турнир проходил с 8 по 20 мая. Луцишин занял третье место в борьбе на левую руку, а его коллега по сборной стал вторым. Когда во время церемонии награждения зазвучал российский гимн, оба спортсмена покинули подиум.

По словам Луцишина, они посоветовались с тренером и решили не оставаться на пьедестале во время гимна РФ. После этого организаторы сочли их поступок нарушением регламента награждения. Каждому украинскому спортсмену назначили штраф в 250 евро — всего 500 евро на двоих. После церемонии Дмитрия отправили на допинг-контроль.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявляла о постепенном возвращении российских спортсменов на мировую арену. По её словам, команды из РФ снова участвуют в международных турнирах, а связи между спортивными федерациями начинают восстанавливаться. Журова подчёркивала, что политика не должна вмешиваться в спорт. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв также сообщал, что с начала 2026 года гимн России 144 раза звучал на международных соревнованиях.