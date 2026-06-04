Журова заявила о постепенном возвращении спортсменов из РФ на мировую арену

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова на ПМЭФ встретилась с активной молодёжью. В интервью 360.ru она рассказала, как привлечь подрастающее поколение к здоровому образу жизни, и оценила международную спортивную повестку.

Одним из главных инструментов мотивации парламентарий назвала волонтёрство. Многие проекты дают бонусы при поступлении в вузы и помогают подросткам найти своё место в будущем.

«У нас много общественных инициатив: и по культурной жизни, и по жизни волонтёрской, по Великой Отечественной войне. Ребятам нужна возможность проявлять себя», — отметила Журова.

По словам депутата, отношения с западными странами постепенно улучшаются. Скоро могут возобновиться программы студенческого обмена между вузами РФ и США.

«Эти обмены нужны, чтобы студенты наши ездили туда и понимали лучше американцев. А американцы понимали и почувствовали здесь, с кем имеют дело», — пояснила собеседница.

Российские команды возвращаются на международные турниры. Налаживаются связи между спортивными федерациями. Политика не должна влиять на спорт, убеждена Журова.

«Ты пришёл на спортивное соревнование, есть честная игра. И неважно, какого вероисповедания, какого пола человек, ты должен ему дать доступ в спорт», — заключила олимпийская чемпионка.

А ранее глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в июне сборная России по тайскому боксу выступит на Чемпионате мира с флагом и гимном. Турнир пройдёт в Малайзии с 16 по 26 июня 2026 года.