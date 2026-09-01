Матвиенко рассказала о проекте «Выход 31» против вовлечения детей в преступления

В России работает проект «Выход 31», который простым языком объясняет подросткам, как поступать, если их пытаются втянуть в преступления. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время посещения школы №155 в Омске.

По словам сенатора, мошенники продолжают втягивать детей в противоправную деятельность, поэтому с 1 сентября запустили новую общероссийскую инициативу.

«Там как раз очень доступным и понятным языком ребятам рассказывают, как надо себя вести, когда мошенники появляются, на примерах показывают, говорят о судьбе тех ребят, которые поддались», — отметила Матвиенко.

Она обратила внимание, что цифра в названии выбрана не случайно. Это отсылка к статье 31 Уголовного кодекса — «Добровольный отказ от преступной деятельности».

Глава Совфеда попросила школу продумать, как использовать материалы проекта в работе с учениками. Сама инициатива объединяет наружную рекламу, постеры, ролики для телевидения и контент для соцсетей.

До этого Life.ru рассказывал, что российских школьников и студентов начнут учить распознавать схемы мошенников, приёмы вербовки и психологические манипуляции. Новый цикл просветительских встреч запускает Российское общество «Знание» в рамках проекта «Знание Безопасность». Как рассказал на полях Восточного экономического форума глава организации Максим Древаль, задача этих встреч — не только предупредить молодёжь об угрозах, но и научить замечать тревожные сигналы и правильно действовать в сложной ситуации.