В России 1 сентября прошла волна ложных сообщений об угрозах терактов

Российские регионы столкнулись с массированной информационной атакой. В учебные заведения, медицинские центры и иные объекты социальной инфраструктуры поступили сотни анонимных предупреждений о взрывных устройствах, пишет Baza.

Под удар попали самые разные части страны: от Ленинградской области до Ямала и Забайкалья. Сообщения о потенциальной опасности зафиксированы в Казани, на Урале, в Оренбуржье и Красноярском крае.

Представители власти подчёркивают, что главная задача инициаторов рассылки — спровоцировать общественную панику и дестабилизировать привычный ритм жизни. Подобные действия квалифицируются как инструмент психологического давления.

На местах оперативно работают правоохранительные структуры. Сотрудники ведомств проводят тщательные проверки всех поступивших сигналов, обследуя помещения на предмет опасных предметов.

Параллельно реализуются дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан. Обстановка находится на контроле профильных служб, которые продолжают отслеживать ситуацию в пострадавших субъектах.