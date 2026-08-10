Уже не пранк: В Приморье 13 подростков поставили на учёт за лжеминирования

В Приморском крае за год 13 несовершеннолетних попали на профилактический учёт из-за заведомо ложных сообщений о минировании. Их родителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Всего за год в Приморье за «телефонный терроризм» к уголовной ответственности привлекли 23 человека, ещё один преступник направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу Владивостока. Также поставлены на учёт 13 несовершеннолетних, а их родители привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Пятеро из поставленных на учёт подростков состояли сразу в нескольких сватт-сообществах. Их участники не ограничивались угрозами о минировании социальных объектов в Приморье и других регионах России. Кроме того, подростки распространяли персональные данные людей, чтобы организовывать против них травлю. Для сокрытия личности во время звонков использовался Skype.

Приложение позволяло злоумышленникам сохранять анонимность и изменять голос при передаче ложных сведений о якобы заложенных взрывных устройствах. Ответственность за подобные действия коснулась и взрослых нарушителей. Один из жителей Владивостока получил три года лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение о минировании.

Ещё одному жителю Приморья предстоит возместить свыше 300 тыс. рублей ущерба. Суд установил, что мужчина пять раз сообщал о несуществующих взрывных устройствах.

Ранее в Приморском крае силовики задержали троих подростков, которых подозревают в сборе сведений для подготовки терактов против военнослужащих. Фигурантами дела стали жители Находки и Владивостока. Пподростки действовали по поручениям кураторов запрещённой в России террористической организации.