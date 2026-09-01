В Центробанке экономику России сравнили с верблюдом

Российскую экономику на сессии ВЭФ предложили сравнить сразу с несколькими животными. Участники дискуссии назвали верблюда, снежного барса, двуглавого орла, белого медведя и черепаху, передаёт РБК.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов выбрал верблюда. По его мнению, этот образ лучше всего передаёт способность экономики сохранять устойчивость в экстремальных условиях.

Профессор РЭШ Валерий Черноокий остановился на снежном барсе. Он отметил устойчивость российской экономики к санкциям и другим потрясениям, а также её способность к резким ускорениям. При этом эксперт указал на проблемы с долгосрочным ростом.

Гендиректор Восточной биржи Андрей Салащенко сравнил экономику с двуглавым орлом. Одну голову он связал с технологиями, банковской сферой и IT, а вторую — с сырьевой базой.

Президент «Опоры России» Александр Калинин выбрал белого медведя — сильное животное, способное существовать в неблагоприятных условиях. Он также отметил значение государственных мер поддержки.

А глава DNS Group Дмитрий Алексеев увидел в российской экономике черепаху. По его словам, сейчас она движется медленно, а временами вынуждена «засовываться» в панцирь, защищаясь от внешних условий.

Ранее в Госдуме раскрыли план России против новых санкций ЕС. Депутат Анатолий Аксаков призвал не тратить время на дурацкую возню. По его словам, развитие экономики будет лучшим ответом на санкции.