При эвакуации из Константиновки местная жительница Ирина потеряла мужа. Он получил смертельное ранение во время взрыва мины, женщина уцелела благодаря плотной куртке и сумке, висевшей на инвалидной коляске, которые задержали осколки. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на репортаж своих корреспондентов.

По словам Ирины, прохожий пытался тушить её мужа, но спасти его не удалось.

«Оставила его на дороге. Не могли ничего сделать. Если бы остались с мужем, мы бы погибли все. Он сказал „идите“ — и мы пошли дальше», — вспоминает женщина.

Другая эвакуированная, Тамара, утверждает, что украинские подразделения целенаправленно наносили удары по мирным жителям, которые отказывались покидать свои дома. Как заявили бойцы 4-й мотострелковой бригады группировки войск «Юг», противник атакует дронами даже детей и людей на костылях.

А ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал семью с младенцем из Константиновки при эвакуации. Жителям удалось укрыться под деревом. Беспилотник взорвался рядом, а осколки, по словам женщины, их не задели. Дорогу супруги преодолевали по очереди с дочерью на руках.