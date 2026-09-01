Три смерти на испытаниях: Известная фармкомпания остановила восемь экспериментальных программ

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis остановила восемь экспериментальных программ по тестированию препаратов против аутоиммунных заболеваний после гибели трёх пациентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Речь идёт об экспериментальных подходах к лечению тяжёлых аутоиммунных и неврологических заболеваний. Участники программ соглашались на терапию добровольно.

Суть технологии заключается в изъятии изменённых иммунных клеток, их модификации в лаборатории и последующем возвращении в организм. В трёх случаях у пациентов развилась тяжёлая иммунная реакция, которая привела к смерти.

После случившегося Novartis приостановила сразу восемь исследовательских программ и начала внутреннюю проверку. К разбору произошедшего также привлекли независимые комиссии.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае гибели пациента во время испытаний клеточной терапии. Тогда участник исследования умер после тяжёлой иммунной реакции на экспериментальное лечение с использованием модифицированных лимфоцитов.