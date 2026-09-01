Кравцов поздравил россиян с Днём знаний и рассказал о нововведениях в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний. В обращении он рассказал об обновлении школ, изменениях в учебных программах и развитии системы среднего профессионального образования.

«Дорогие школьники и студенты, учителя, преподаватели и мастера производственного обучения! Поздравляю вас с Днем знаний! Этот праздник одинаково важен для всех. Пусть этот учебный год станет временем важных открытий и уверенного движения вперёд», — отметил он.

По словам Кравцова, в новом учебном году в России открылись более 700 новых и обновлённых школ. В образовательных учреждениях продолжается оснащение специализированных кабинетов. В этом году обновляют помещения для занятий изобразительным искусством, музыкой и физикой. В 2027 году аналогичные работы планируется провести в кабинетах химии, биологии, информатики и математики.

Отдельное внимание министр уделил подготовке будущих учителей. Приёмная кампания в педагогические вузы показала рост числа поступающих на 30%, а конкурс достиг 15 заявлений на одно место. Изменения затронули и содержание образования. Российские школы полностью перешли на единые государственные учебники истории, а для 9–10-х классов подготовлены новые пособия по обществознанию. Кроме того, вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».

В регионах продолжится апробация системы оценки поведения учащихся. Для студентов колледжей и техникумов ключевым направлением становится федеральный проект «Профессионалитет». Сейчас в 86 регионах работают 601 кластер проекта. К 2030 году такие образовательные площадки должны появиться во всех 89 регионах России, чтобы учащиеся могли осваивать современные технологии и проходить практику на актуальном оборудовании.

Особую благодарность министр выразил учителям, преподавателям, мастерам производственного обучения и наставникам. Кравцов отметил, что именно они помогают учащимся раскрывать способности и превращать интерес к профессии в реальные навыки. Он также напомнил о подписанном президентом указе о дополнительных мерах поддержки педагогов. По словам министра, это подчёркивает значимость профессии и должно способствовать повышению её престижа.

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Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в течение первого класса детям не станут задавать домашние задания, ставить отметки и устраивать контрольные работы. В Минпросвещения рассчитывают, что такой подход позволит школьникам без лишнего стресса привыкнуть к новому распорядку, коллективу и требованиям.