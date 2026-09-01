В пяти ведущих вузах России стартуют магистратуры по социальной архитектуре

В пяти ведущих российских вузах начинается обучение по магистерским программам в области социальной архитектуры. Их запускают МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Президентская академия и ГАУГН при поддержке Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Программы рассчитаны на подготовку специалистов, которые смогут анализировать общественные процессы, проектировать социальные изменения и выстраивать взаимодействие государства, бизнеса и общества. В зависимости от вуза акцент сделан на политическом анализе, социологии, государственном управлении, территориальном развитии, публичной политике или медиакоммуникациях.

В 2026/2027 учебном году на таких программах предусмотрено 325 мест — в десять раз больше, чем годом ранее. При этом абитуриенты уже подали свыше 4300 заявлений, рассказал директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков.

Особенно высокий конкурс зафиксировали в МГУ — около 30 человек на место. Декан факультета политологии Андрей Шутов отметил, что там основной упор сделают на аналитическую работу, стратегическое прогнозирование и проектирование.

В Финансовом университете студентов будут обучать социологическим методам и социальному проектированию, а в ГАУГН сосредоточатся на работе с локальными сообществами и изменениях на уровне конкретных территорий. СПбГУ сделает акцент на публичном управлении, территориальном развитии и цифровых технологиях.

Президентская академия предлагает сразу несколько специализированных направлений — от внутренней политики и управления социальными изменениями до продюсирования общественных и медиапроектов. Среди поступающих есть участники СВО, сотрудники внутриполитических подразделений, госкорпораций и руководители общественных проектов.

Институт социальной архитектуры начал работу в феврале 2026 года. Его задачей стало объединение научной, образовательной и практической работы в этой сфере, а также подготовка специалистов для внедрения социальных проектов в государственное и региональное управление.

Ранее Life.ru писал о создании Института социальной архитектуры на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его задачей стали систематизация социальных проектов, разработка новых практик и подготовка решений для работы с общественными изменениями.