«Мысленно спишите деньги сразу»: Россиянам раскрыли, как давать в долг и не жалеть об этом

Главное правило, которое сбережёт и бюджет, и отношения, — давать взаймы лишь столько, сколько вы готовы потерять без сожаления. Об этом напомнила независимый финансовый советник Анна Карпычева. Если возврата не случится, вы не должны пересчитывать личный бюджет и злиться. Тогда возврат станет приятным бонусом, а не вопросом выживания.

При этом сумма, которую вы решите одолжить, должна лежать строго сверх вашей финансовой подушки безопасности. В идеале у каждого должен быть запас минимум на три, а лучше на шесть месяцев привычной жизни. Прежде чем передавать деньги, трезво оцените, есть ли у вас надёжный тыл на случай потери работы, болезни или других форс-мажоров. Иначе вы рискуете сами оказаться в долговой яме.

Особенно осторожными стоит быть тем, кто уже выплачивает кредиты или ипотеку. В таком случае одолжив деньги другому, вы ставите под удар собственную финансовую стабильность, предупреждает эксперт в беседе с «Москвой 24».

Также важно различать экстренные ситуации и желание купить вещь, которую можно запланировать заранее. В первом случае помощь может быть оправдана, во втором — вы рискуете оказать медвежью услугу: вместо того чтобы научить человека управлять бюджетом, вы помогаете ему увязнуть в долгах.

И ещё одно табу — давать в долг тем, кто уже брал у вас и не вернул. Такие люди редко меняют отношение к чужим деньгам без серьёзной внутренней работы, отмечает Карпычева. В этой ситуации лучше сразу мягко, но уверенно отказаться — это сохранит и нервы, и отношения.

А ранее россиянам объяснили, что делать, если приятель «забыл» вернуть деньги. По словам юриста, основной законный способ взыскания долга — обращение в суд. Однако при передаче наличных без расписки могут возникнуть серьёзные сложности.