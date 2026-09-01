Киеву невыгодно прекращение боевых действий, а подписание мирного договора с Москвой для него равносильно гибели. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

По словам политика, нежелание украинской стороны заканчивать противостояние абсолютно очевидно. Она подчеркнула, что в случае остановки конфликта действующие власти потеряют свои позиции и лишатся финансовых потоков с Запада.

Матвиенко пояснила, что именно боязнь ответственности за совершенные преступления удерживает Киев от переговоров. Помимо утраты контроля и источников дохода, чиновникам придётся отвечать за свои действия.

Ранее спикер верхней палаты парламента неоднократно заявляла о готовности России к диалогу по урегулированию ситуации.