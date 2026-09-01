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Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:40

«Смерти подобно»: Матвиенко объяснила, почему Киев не хочет мира

Матвиенко: Мирное соглашение с Россией для Киева смерти подобно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киеву невыгодно прекращение боевых действий, а подписание мирного договора с Москвой для него равносильно гибели. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

По словам политика, нежелание украинской стороны заканчивать противостояние абсолютно очевидно. Она подчеркнула, что в случае остановки конфликта действующие власти потеряют свои позиции и лишатся финансовых потоков с Запада.

Матвиенко пояснила, что именно боязнь ответственности за совершенные преступления удерживает Киев от переговоров. Помимо утраты контроля и источников дохода, чиновникам придётся отвечать за свои действия.

Ранее спикер верхней палаты парламента неоднократно заявляла о готовности России к диалогу по урегулированию ситуации.

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Ранее Матвиенко назвала условия России для мирных переговоров. Ключевым требованием Москвы является исключение возможности повторения текущего конфликта. Спикер Совфеда подчеркнула, что РФ не допустит, чтобы Украина в будущем стала «анти-Россией» или использовалась западными странами в качестве инструмента для попыток нанести стране геополитическое поражение.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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