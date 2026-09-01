«Никаких передышек»: Матвиенко назвала условия России для начала мирных переговоров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила позицию России относительно возможности начала мирных переговоров с Украиной. По словам спикера, российская сторона готова к диалогу, но исключительно при условии формирования «надёжного мирного плана».

Ключевым требованием Москвы является исключение возможности повторения текущего конфликта. Матвиенко подчеркнула, что Россия не допустит, чтобы Украина в будущем стала «анти-Россией» или использовалась западными странами в качестве инструмента для попыток нанести России геополитическое поражение.

Комментируя цели специальной военной операции, председатель Совфеда подтвердила, что они остаются неизменными с самого начала.

«Мы о них предупреждали, мы их не меняли, мы ни перед кем не суетимся, мы никого не просим ни о чём. У нас есть цели, мы уверенно продвигаемся к достижению этих целей, и мы, безусловно, их добьёмся», — заявила она журналистам.

Отдельное внимание Валентина Матвиенко уделила западным инициативам по приостановке боевых действий. Она назвала такие предложения попытками выиграть время для восстановления военного потенциала Киева.

«Остановите, мы тут перевооружим Украину, допроизведём оружие, пошлём туда, денег подкинем, а потом всё заново начнется. Ну мы уже все это проходили», — резюмировала спикер, дав понять, что Россия не намерена соглашаться на подобные сценарии.