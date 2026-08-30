Песков: Россия открыта к переговорам, Украина не хочет диалога
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украинская сторона не готова заниматся реальным урегулированием вооружённого конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет», — сказал представитель Кремля.
При этом Москва сохраняет открытость к переговорам. Однако предпосылок на текущий момент нет, указал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская сторона постоянно получает предложения о проведении трёхстороннего саммита при участии президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако, как указывал глава государства, такая встреча возможна лишь для финализации договорённостей.
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