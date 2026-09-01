Российская ПВО уничтожила 13 авиабомб и больше тысячи дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1050 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 224 972 беспилотника.Также ведомство сообщает об уничтожении 670 зенитных ракетных комплексов, 30 775 танков и других боевых бронированных машин, 1776 машин РСЗО, 36 340 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 70 752 единиц специальной военной автомобильной техники.