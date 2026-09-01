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Опубликовано 1 сентября, 10:03

В F6 прогнозируют попытки взлома российских сайтов с 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

С началом осени российские сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su могут стать целью киберпреступников. Специалисты F6 прогнозируют попытки получить доступ к действующим ресурсам и заменить их содержимое на мошенническое. Об этом РИА «Новости» сообщили сотрудники департамента.

Злоумышленники могут атаковать легитимные интернет-ресурсы, которые уже работают в российских доменных зонах .ru, .рф и .su.

«Киберпреступники будут стремиться к тому, чтобы получать доступ к уже действующим сайтам в этих доменных зонах и менять их содержимое на мошеннический контент», — говорится в сообщении.

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Ранее в России зафиксировали новую схему обмана, в которой злоумышленники маскируются под бдительных соседей. Жильцам сообщают, что возле их квартиры якобы заметили подозрительного незнакомца. Для убедительности аферисты отправляют потенциальным жертвам файл, который представляют как запись с камеры наблюдения. Однако вместо видео внутри может находиться вредоносная программа.

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Милена Скрипальщикова
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