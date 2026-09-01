С букетом в новую жизнь: Сын Паши Техника пошёл в первый класс

Семилетний сын покойного рэпера Паши Техника и блогера Евы Карицкой Иван 1 сентября впервые отправился в школу. Радостным событием его мать поделилась в личном блоге.







Карицкая опубликовала несколько фотографий с сыном со школьного праздника и лаконично назвала его первоклашкой, сопроводив публикацию фиолетовым сердцем. Мальчик выглядел радостным и готовился переступить порог школы с большим синим букетом.

Ивану исполнилось семь лет этим летом — он родился 10 июля 2019 года. После расставания родителей в 2021-м мальчик остался жить с матерью, при этом рэпер продолжал участвовать в его воспитании. Теперь для Ивана начался новый этап — первый учебный год и знакомство со школьной жизнью.

Напомним, Паша Техник умер 4 апреля 2025 года в Таиланде. Официальной причиной назвали инфекцию в лёгких, однако существует версия об отравлении наркотическими веществами. Сам рэпер неоднократно говорил о своей зависимости. В начале лета могиле рэпера Паши Техника в подмосковной Балашихе установили бронзовый памятник в полный рост. Скульптура изображает артиста с микрофоном в руках, с лёгкой улыбкой. Карицкая отметила сходство памятника с мужем при жизни.