«У нас будет девочка»: У Прилучного и Брутян появилось хвостатое пополнение

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян появилась девочка — правда, с хвостом и четырьмя лапами. Ролик со щенком мини-мальтипу актриса опубликовала в личном блоге.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/zepyur_brutyan

Интригующее сообщение о девочке не было объявлением о ребёнке: супруги представили подписчикам новую питомицу. Пара призналась, что давно ждала этого момента и решила сразу разделить радость с аудиторией.

Самый нежный кадр достался Микаэлю: сын актёров поднял щенка на руки и крепко обнял. Подписчики тут же устроили мини-совет по именам. В комментариях семье оставляют поздравления и варианты кличек для новой любимицы.

Пушистые герои уже появлялись в семейном блоге актёров. В декабре 2024 года Зепюр Брутян показала щенка бультерьера, который играл с Микаэлем, и призналась, что не ожидала так сильно полюбить собак.