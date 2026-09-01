Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 10:13

«У нас будет девочка»: У Прилучного и Брутян появилось хвостатое пополнение

Прилучный и Брутян завели щенка мальтипу

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян появилась девочка — правда, с хвостом и четырьмя лапами. Ролик со щенком мини-мальтипу актриса опубликовала в личном блоге.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/zepyur_brutyan

Интригующее сообщение о девочке не было объявлением о ребёнке: супруги представили подписчикам новую питомицу. Пара призналась, что давно ждала этого момента и решила сразу разделить радость с аудиторией.

Самый нежный кадр достался Микаэлю: сын актёров поднял щенка на руки и крепко обнял. Подписчики тут же устроили мини-совет по именам. В комментариях семье оставляют поздравления и варианты кличек для новой любимицы.

Зепюр Брутян пожаловалась на трёхлетнего сына от Павла Прилучного
Зепюр Брутян пожаловалась на трёхлетнего сына от Павла Прилучного

Пушистые герои уже появлялись в семейном блоге актёров. В декабре 2024 года Зепюр Брутян показала щенка бультерьера, который играл с Микаэлем, и призналась, что не ожидала так сильно полюбить собак.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/zepyur_brutyan

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Павел Прилучный
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar