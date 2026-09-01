«Мы не суетимся»: Матвиенко уверена, что Россия добьётся всех целей СВО

Россия уверенно движется к выполнению задач специальной военной операции и обязательно их достигнет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, цели спецоперации были обозначены заранее и с тех пор не менялись.

«Цели специальной военной операции — они были заявлены заранее, мы о них предупреждали, мы их не меняли, мы ни перед кем не суетимся, мы никого не просим ни о чём», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия ни к кому не обращается с просьбами и действует по собственному плану. По её словам, страна уверенно приближается к поставленным задачам и непременно их выполнит.

Напомним, сейчас глава верхней палаты парламента находится с рабочим визитом в Омске. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Совфеда.

Ранее Life.ru сообщал, что Матвиенко обозначила условия для начала мирного диалога с Украиной. По её словам, Россия готова к переговорам, но только при наличии надёжного мирного плана. Ключевое требование Москвы — исключить повторение нынешнего конфликта. Спикер СФ отметила, что Украина не должна превратиться в «анти-Россию» или служить Западу инструментом давления на нашу страну.