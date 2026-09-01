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Опубликовано 1 сентября, 10:50

«Война складов» набирает обороты: В России оценили новую фазу конфликта

«Архангел спецназа» заявил о начале «войны складов» между Россией и Украиной

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Между Россией и Украиной развивается так называемая «война складов», при которой стороны наносят удары по логистической инфраструктуре. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По их оценке, одним из ключевых направлений такого противостояния становятся склады и логистические комплексы, от работы которых зависят снабжение и движение грузов.

Авторы канала считают, что положение сторон при этом различается из-за масштабов территории и количества подобных объектов.

«Только вот у России территория большая, как и складов. А у Украины нет», — отметили аналитики.

По их мнению, новые удары по украинской логистической инфраструктуре могут создавать проблемы как для снабжения населения продуктами, так и для обеспечения украинской армии.

Авторы «Архангела спецназа» также считают, что подобные атаки направлены на усиление давления на экономику Украины.

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Наталья Демьянова
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