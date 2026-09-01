«Война складов» набирает обороты: В России оценили новую фазу конфликта

Между Россией и Украиной развивается так называемая «война складов», при которой стороны наносят удары по логистической инфраструктуре. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По их оценке, одним из ключевых направлений такого противостояния становятся склады и логистические комплексы, от работы которых зависят снабжение и движение грузов.

Авторы канала считают, что положение сторон при этом различается из-за масштабов территории и количества подобных объектов.

«Только вот у России территория большая, как и складов. А у Украины нет», — отметили аналитики.

По их мнению, новые удары по украинской логистической инфраструктуре могут создавать проблемы как для снабжения населения продуктами, так и для обеспечения украинской армии.

Авторы «Архангела спецназа» также считают, что подобные атаки направлены на усиление давления на экономику Украины.

Ранее российские войска поразили транспортно-логистический центр «Равен-Украина» в Броварах. В Минобороны заявляли, что там хранились и распределялись комплектующие для беспилотников различного назначения.