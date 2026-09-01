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Опубликовано 1 сентября, 11:02

Двое друзей погибли, отправившись посмотреть на таинственное синее свечение

Два друга погибли во время ночного сплава ради биолюминесценции в Калифорнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В Калифорнии двое мужчин погибли во время ночного сплава на каноэ, отправившись наблюдать за необычным синим свечением в заливе Томалес. Их тела обнаружили на следующий день — одного на берегу, второго в воде. Об этом сообщает Daily Mail.

Одним из погибших оказался 36-летний Кейси Флинн Мелия. Личность его спутника в публикации не раскрывается. Оба были в спасательных жилетах.

Друзья планировали разбить лагерь на пляже Уайт-Галч, однако после поездки не вернулись и были объявлены пропавшими без вести. Причины их смерти пока не установлены.

Власти назначили вскрытие и токсикологическую экспертизу. Расследованием занимаются офисы шерифов округов Сонома и Марин, а также пожарное управление округа Марин.

Залив Томалес известен холодной водой, сильными ветрами и сложными течениями. Мужчины отправились туда, чтобы увидеть биолюминесценцию — природное явление, при котором микроорганизмы в воде создают яркое синее свечение.

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Наталья Демьянова
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