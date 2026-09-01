«До 20 сентября»: Буданов* сделал прогноз по массированным атакам на Киев

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что российские войска могут продолжать массированные атаки на Киев как минимум до парламентских выборов в России. По его версии, речь идёт о периоде до 18-20 сентября. Об этом он сообщил в интервью «Новости.LIVE».

По утверждению Буданова*, применение ударных беспилотников против украинской столицы может сохраняться в ближайшие недели. Украинский чиновник связал возможную продолжительность атак с предстоящими парламентскими выборами в России.

Буданов* считает, что таким способом российские власти якобы рассчитывают сформировать у населения ощущение военных успехов.

Ранее Буданов* заявлял о необходимости ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек для поддержания численности ВСУ. Эти слова вызвали вопросы о масштабах потерь украинской армии. Потребность в таком количестве новых военнослужащих может свидетельствовать о более серьёзной ситуации с потерями, чем официально сообщают украинские власти.

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