Сколько же мы спали? Пуговка из «Папиных дочек» успела выйти замуж и развестись

Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках», призналась, что успела выйти замуж и развестись. О необычной истории она рассказала в видео, опубликованном в соцсетях.

Свадьба прошла в Грузии, причём на подготовку к ней ушла всего неделя. Бывшим мужем Старшовой стал её партнёр по парному катанию.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas

Решение оказалось не романтическим, а практичным. Официальный брак помог паре упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере, где действовали особые правила для членов экипажа.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas

На лайнере Старшова работала как профессиональная фигуристка и выступала в ледовых шоу. Актриса призналась, что до 17 лет боялась круизных судов, но в итоге решилась на контракт ради возможности вернуться в ледовое шоу и хорошего заработка.

Оформление документов и получение визы стали для неё стрессом, однако все формальности удалось уладить. Когда именно завершился брак, Старшова не уточнила.

После «Папиных дочек» Катя Старшова не стала развивать кинокарьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Позднее она решила, что не видит себя в этой профессии, и вернулась к фигурному катанию. По словам актрисы, именно на льду она может выплеснуть накопившиеся эмоции.