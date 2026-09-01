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Опубликовано 1 сентября, 11:41

Сколько же мы спали? Пуговка из «Папиных дочек» успела выйти замуж и развестись

Актриса из «Папиных дочек» Катя Старшова вышла замуж в Грузии

Обложка. Кадр из сериала © «Папины дочки». Реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, сцен. Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко

Обложка. Кадр из сериала © «Папины дочки». Реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, сцен. Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко

Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках», призналась, что успела выйти замуж и развестись. О необычной истории она рассказала в видео, опубликованном в соцсетях.

Свадьба прошла в Грузии, причём на подготовку к ней ушла всего неделя. Бывшим мужем Старшовой стал её партнёр по парному катанию.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas

Решение оказалось не романтическим, а практичным. Официальный брак помог паре упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере, где действовали особые правила для членов экипажа.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas

На лайнере Старшова работала как профессиональная фигуристка и выступала в ледовых шоу. Актриса призналась, что до 17 лет боялась круизных судов, но в итоге решилась на контракт ради возможности вернуться в ледовое шоу и хорошего заработка.

Оформление документов и получение визы стали для неё стрессом, однако все формальности удалось уладить. Когда именно завершился брак, Старшова не уточнила.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович вышла замуж
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович вышла замуж

После «Папиных дочек» Катя Старшова не стала развивать кинокарьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Позднее она решила, что не видит себя в этой профессии, и вернулась к фигурному катанию. По словам актрисы, именно на льду она может выплеснуть накопившиеся эмоции.

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Николь Вербер
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