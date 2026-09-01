Сколько же мы спали? Пуговка из «Папиных дочек» успела выйти замуж и развестись
Актриса из «Папиных дочек» Катя Старшова вышла замуж в Грузии
Обложка. Кадр из сериала © «Папины дочки». Реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, сцен. Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко
Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках», призналась, что успела выйти замуж и развестись. О необычной истории она рассказала в видео, опубликованном в соцсетях.
Свадьба прошла в Грузии, причём на подготовку к ней ушла всего неделя. Бывшим мужем Старшовой стал её партнёр по парному катанию.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas
Решение оказалось не романтическим, а практичным. Официальный брак помог паре упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере, где действовали особые правила для членов экипажа.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toosad_katerinas
На лайнере Старшова работала как профессиональная фигуристка и выступала в ледовых шоу. Актриса призналась, что до 17 лет боялась круизных судов, но в итоге решилась на контракт ради возможности вернуться в ледовое шоу и хорошего заработка.
Оформление документов и получение визы стали для неё стрессом, однако все формальности удалось уладить. Когда именно завершился брак, Старшова не уточнила.
После «Папиных дочек» Катя Старшова не стала развивать кинокарьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Позднее она решила, что не видит себя в этой профессии, и вернулась к фигурному катанию. По словам актрисы, именно на льду она может выплеснуть накопившиеся эмоции.
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