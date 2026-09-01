Стоимость разрешения на въезд в Казахстан будет единой для всех иностранцев

Стоимость электронного разрешения QazETA для въезда в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств, включая россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор системы Kazakhstan Electronic Travel Authorization.

Точная цена пока не утверждена и находится на этапе согласования. Сейчас оформление разрешения остаётся бесплатным.

Подать заявку можно через официальное мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Ожидается, что с 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября требование планируют распространить на въезжающих автомобилем через границы со странами вне ЕАЭС, а с 30 ноября — и через автомобильные пункты пропуска на границах с государствами союза.

С 15 декабря QazETA должно стать обязательным также для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.

Напомним, ранее МВД Казахстана предложило сделать электронное разрешение на въезд платным. В ведомстве пояснили, что полученные средства планируется направить на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных.