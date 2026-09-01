Россельхознадзор призвал не носить кур и кроликов в МФЦ для их регистрации

С 1 сентября в России стартовал обязательный учёт домашней птицы и кроликов для владельцев, содержащих более десяти особей. В Россельхознадзоре подчеркнули: нести питомцев в МФЦ не нужно. Для регистрации следует обращаться в государственную ветслужбу своего района или города.

В социальных сетях распространились сведения о том, что птицеводы массово понесли кур оформлять через многофункциональные центры. Россельхознадзор опроверг эту информацию. Специалисты ведомства пояснили, что посещать офисы госуслуг владельцам личных подсобных хозяйств нет необходимости.

Чтобы поставить поголовье на контроль, гражданам необходимо найти контакты местной ветеринарной службы. Им потребуется сообщить специалистам о намерении зарегистрировать животных в системе «Хорриот». Визит самих пернатых и пушных зверей при этом исключён.

Перед подачей заявки хозяевам стоит проверить статус участка в реестре «Цербер». Если территория ещё не внесена в базу данных, сотрудники объяснят алгоритм действий по её добавлению. Это обязательное условие для легализации хозяйства.

Процедура призвана усилить биологический контроль за частным сектором. Цифровой мониторинг поможет оперативно выявлять очаги опасных заболеваний и предотвращать их распространение среди людей и скота. Власти рассчитывают полностью перевести отрасль в прозрачное поле.

Новые правила касаются только крупных частных подворий с численностью свыше десятка голов. Владельцам пары несушек беспокоиться о бюрократических процедурах пока не стоит. Штрафы за уклонение от учёта начнут применять после переходного периода.

Тем временем Володин призвал правительство пересмотреть правила учёта животных. Речь идёт о постановлении от 5 апреля 2023 года № 550. В нём прописаны правила регистрации животных, список их видов, а также сроки, в которые эту процедуру нужно проходить. По словам Володина, в парламент приходит множество жалоб от граждан, связанных с исполнением этого документа.