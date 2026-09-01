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Опубликовано 1 сентября, 12:15

Кравцов заявил, что 2027 год в системе образования посвятят здоровью школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что 2027 год в системе образования будет полностью посвящён здоровью школьников. В эфире радио «Комсомольская правда» он назвал это не просто очередной темой, а стратегическим приоритетом ведомства на предстоящий период.

Детали программы пока не раскрываются. Однако, судя по заявлению, речь идёт о системной работе, которая затронет все уровни школьной жизни — от физического воспитания и питания до психологического климата в классах, передаёт kp.ru.

Кравцов подтвердил сохранение 11-летнего обучения в российских школах
Кравцов подтвердил сохранение 11-летнего обучения в российских школах

А ранее Кравцов поздравил жителей России с Днём знаний и рассказал о нововведениях в школах. По словам министра, в новом учебном году в нашей стране открылись более 700 новых и обновлённых школ. В образовательных учреждениях продолжается оснащение специализированных кабинетов.

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Дарья Нарыкова
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