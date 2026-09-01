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Опубликовано 1 сентября, 12:23

Учёт скота могут упростить: Патрушев поручил проверить правила для личных хозяйств

Патрушев поручил пересмотреть правила учёта животных в личных хозяйствах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oryzapratama

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oryzapratama

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил дополнительно оценить, как на практике работают требования по учёту животных в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщили в его секретариате.

Поводом стали заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращения граждан. Проверкой займутся Минсельхоз, Минэкономразвития и Россельхознадзор. Ведомствам предстоит оценить действующее регулирование и практику его применения. По итогам они должны подготовить предложения по совершенствованию системы учёта животных с учётом позиции Госдумы и профильных ассоциаций.

«Заботиться о людях, а не создавать им проблемы»: В Госдуме призвали пересмотреть учёт животных
«Заботиться о людях, а не создавать им проблемы»: В Госдуме призвали пересмотреть учёт животных

С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше десяти кур, уток, гусей и других пернатых, должны поставить их на учёт в государственной системе. Life.ru писал, что на фоне новых требований россияне начали обращаться в МФЦ для регистрации птицы, хотя оформлять каждую особь отдельно не требуется — учёт ведётся группами.

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