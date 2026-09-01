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Опубликовано 1 сентября, 13:05

Рай для туристов — ад для местных: Почему жители Майорки выходят на протесты

На Майорке местные жители вышли на протесты из-за массового туризма

Обложка © ТАСС / Clara Margais

Обложка © ТАСС / Clara Margais

В последний день лета аэропорт на Майорке работал с интенсивностью рейс каждые полторы минуты. За сезон остров принял почти 10 млн отдыхающих — в десять раз больше, чем местных жителей. Но такой турпоток вызвал не радость, а протесты.

Горожане выходят на акции с требованиями перемен. Одна из участниц в городе Сольер заявила, что жители просто выживают: качество жизни падает, с жильём всё сложнее, а дороги стоят в пробках. Другая местная жительница рассказала, что не может припарковаться ни на улице, ни на стоянке, а старые магазины закрываются один за другим.

При этом доходы от туризма растут не так быстро, как число гостей. Основатель сервиса «Гид Майорка» Вячеслав Блинов в беседе с RTVI объяснил это изменением портрета отдыхающего. Всё чаще прилетают немцы, которые сами экономят: билеты и отели подорожали, и на месте они уже не тратят много на рестораны, шопинг и экскурсии.

Местные жители и бизнес, по мнению Блинова, хотели бы вернуть Майорке статус «острова аристократического туризма» — как французский Лазурный берег или Монако. Чтобы приезжали состоятельные люди, готовые платить за дорогие рестораны, яхты и искусство. Сейчас курорт, по его словам, потихоньку движется в этом направлении, и жители это поддерживают.

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А ранее Life.ru сообщал, что европейцы всё чаще отказываются от турецких курортов. Направление остаётся востребованным, но доступность курортов для европейской аудитории уже не та, что прежде. Подорожали проживание, питание, экскурсии и другие услуги.

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Дарья Нарыкова
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