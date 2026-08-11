До +135% за номер: Солнечное затмение взвинтило цены на отели в Европе

Наплыв желающих увидеть полное солнечное затмение 12 августа резко поднял цены на отели в популярных точках наблюдения в Европе. Сильнее всего ажиотаж заметен в Исландии и Испании, пишет The Guardian.

В Рейкьявике средний номер на ночь затмения обходится туристам примерно в $793 — почти вдвое дороже, чем в тот же день год назад. По данным Lighthouse Intelligence, рост составил 98%. Ещё сильнее цены подскочили в испанской Ла-Корунье — на 135%, примерно до $451 за ночь. В Бильбао гостиницы прибавили 67%, в Сантьяго-де-Компостела — 34%, а на Майорке — 24%.

Испанские власти ожидают, что специально ради затмения в страну приедут около 460 тысяч иностранных туристов. Жильё в небольших населённых пунктах вдоль полосы полной фазы во многих случаях было забронировано ещё несколько месяцев назад.

Полная фаза будет доступна в широкой полосе на севере и в центре Испании, а также в части Гренландии и Исландии. В других районах Западной Европы жители увидят глубокое частичное затмение. Для материковой Европы это первое полное солнечное затмение за два десятилетия. В Испании максимальная фаза ожидается примерно между 20:26 и 20:33 по местному времени — незадолго до захода солнца.

Ранее сообащлось, что солнечное затмение 12 августа может ненадолго лишить европейскую энергосистему почти 10 ГВт генерации. При ясной погоде выработка солнечных электростанций способна сократиться максимум на 9,7 ГВт. Самое заметное изменение ожидается с 19:15 до 21:30 по центральноевропейскому летнему времени. Сильнее всего эффект должен проявиться в Испании и Германии. Для энергосистемы такое падение станет резким, но предсказуемым. Европейские операторы заранее предупредили участников рынка, а диспетчерские службы получили инструкции на период прохождения затмения.