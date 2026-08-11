ENTSO-E: Затмение снизит солнечную генерацию в Европе почти на 10 ГВт

Солнечное затмение 12 августа может ненадолго лишить европейскую энергосистему почти 10 ГВт генерации. Такой прогноз опубликовала Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

При ясной погоде выработка солнечных электростанций способна сократиться максимум на 9,7 ГВт. Самое заметное изменение ожидается с 19:15 до 21:30 по центральноевропейскому летнему времени. Сильнее всего эффект должен проявиться в Испании и Германии.

Для энергосистемы такое падение станет резким, но предсказуемым. Европейские операторы заранее предупредили участников рынка, а диспетчерские службы получили инструкции на период прохождения затмения. Национальным операторам также будут чаще передавать обновлённые прогнозы солнечной генерации с учётом данных метеослужб. Одновременно на время затмения решено по возможности отказаться от плановых отключений элементов сетевой инфраструктуры, чтобы сохранить запас для оперативного манёвра.

ENTSO-E сформировала отдельную рабочую группу, которая будет координировать действия энергокомпаний и следить за ситуацией до, во время и после астрономического события. В организации рассчитывают, что заранее принятые меры позволят сохранить устойчивую работу объединённой сети.

Подготовка стала особенно важной из-за растущей доли солнечной энергетики: в 2025 году на неё приходилось около 13% всей выработки электричества в Евросоюзе.

Напомним, полное и частное солнечное затмение произойдёт 12 августа. Общее время астрономического явления — с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Полоса полной фазы затронет Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. В России наблюдать явление можно в северной части. Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака затмение устроит кармический экзамен на прочность.