Лишь триггер: Врач объяснила, почему метеозависимость не является причиной мигрени

Многие люди замечают: перед дождём, резкой сменой температуры или перепадом давления ухудшается самочувствие, появляется слабость или головная боль. Одни считают это настоящей метеозависимостью, другие — исключительно самовнушением. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала Life.ru, что связь между погодой и состоянием организма может существовать, но она сложнее, чем принято считать.

«Метеозависимость сама по себе не является отдельным диагнозом. Однако у некоторых людей погодные изменения действительно могут выступать триггером — фактором, который запускает уже существующую склонность к определённым состояниям, например мигрени», — отметила эксперт.

Одним из возможных факторов называют резкие изменения атмосферного давления. При смене погоды меняется давление окружающей среды, влажность, температура воздуха. У чувствительных людей эти колебания могут влиять на работу нервной системы, сосудистый тонус и механизмы обработки боли в головном мозге.

При мигрени важную роль играет повышенная возбудимость нервной системы. У таких пациентов мозг острее реагирует на внешние раздражители: стресс, недостаток сна, яркий свет, некоторые продукты и погодные изменения.

Однако сама по себе низкая или высокая температура не является универсальной причиной приступа. Для одного человека провоцирующим фактором станет духота и жара, для другого — резкое похолодание или высокая влажность. Иногда сочетание нескольких условий — например, жара, нарушение сна, обезвоживание и приближение грозы — действительно создаёт ситуацию, при которой вероятность приступа повышается.

При этом научные данные о влиянии некоторых факторов, например магнитных бурь, остаются неоднозначными. Люди могут отмечать ухудшение самочувствия в такие периоды, но прямую причинно-следственную связь пока сложно считать доказанной.

Важно отличать мигрень от обычной головной боли напряжения. При мигрени боль чаще бывает пульсирующей, нередко ощущается с одной стороны головы, усиливается при физической активности. Часто появляются тошнота, повышенная чувствительность к свету, звукам или запахам. Головная боль напряжения обычно ощущается как давление или стягивание, словно на голову надели обруч.

«Отслеживание погоды может быть полезным, но не как способ постоянно ждать ухудшения. Ведение дневника головной боли, где человек отмечает сон, питание, стресс, физическую нагрузку и погодные условия, помогает понять собственные закономерности. При этом важно не превращать прогноз погоды в источник дополнительной тревоги», — добавила специалист.

Если человек знает, что определённые условия часто провоцируют приступы, стоит заранее уделять внимание профилактике: соблюдать режим сна, пить достаточно воды, не пропускать приёмы пищи, избегать перегрева и иметь при себе препараты, которые ранее рекомендовал врач. Главная ошибка — пытаться объяснить любую головную боль только погодой. Иногда за частыми приступами могут скрываться другие причины, поэтому важно оценивать ситуацию комплексно.

Обратиться к врачу стоит, если головные боли становятся чаще, меняют характер, появляются впервые после 40 лет, сопровождаются нарушением зрения, речи, слабостью в конечностях, потерей сознания или другими необычными симптомами. Также обследование необходимо тем, у кого приступы возникают регулярно и существенно влияют на качество жизни.

Погода действительно может быть одним из факторов, влияющих на самочувствие, но она не должна становиться единственным объяснением любых симптомов. Грамотное наблюдение за своим состоянием и своевременное обращение к специалисту помогают контролировать мигрень независимо от прогноза за окном.

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