Россиянам рассказали, какие болезни скрываются за болью в глазах и голове

К концу дня у многих болят не только глаза, но и голова. Чаще всего виновато зрительное перенапряжение, но иногда симптомы сигнализируют о серьёзных патологиях. Врач-офтальмолог Дарья Орлова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, когда можно отдохнуть, а когда пора к врачу.

Частая причина дискомфорта — астенопия: жжение, покраснение, ощущение песка и размытость картинки. Однако те же признаки могут сопутствовать конъюнктивиту, кератиту, глаукоме или воспалению зрительного нерва. Иногда проблема не в глазах: мигрень, невралгия или гайморит тоже дают похожую картину.

За компьютером мы реже моргаем — развивается синдром сухого глаза. Сказываются и напряжение шеи, и стресс. Частая ошибка — неправильно подобранные очки или линзы, из-за которых глаза постоянно фокусируются с усилием.

Чтобы снизить нагрузку, специалист советует располагать монитор на 50–70 см от лица, чуть ниже уровня глаз, и настраивать яркость под освещение. Не работайте в полной темноте, избегайте бликов и не задирайте экран вверх.

Срочно к врачу — при внезапной потере зрения, вспышках, двоении, а также при сильной боли в одном глазу с тошнотой и туманом.

А ранее Life.ru писал, что не стоит заменять гаджетами поход к офтальмологу. По словам специалиста, очки с мелкими отверстиями вместо линз могут на короткое время делать картинку чётче за счёт сужения светового пучка, но форму глазного яблока, хрусталик или роговицу они не исправляют.