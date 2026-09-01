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Регион
Опубликовано 1 сентября, 13:39

Бейсбольный клуб подарил Медведеву ведро жвачки

Медведев получил от «Нью-Йорк Метс» запас жвачки на весь US Open

Обложка © ТАСС / Kirsty Wigglesworth / АР

Обложка © ТАСС / Kirsty Wigglesworth / АР

Российский теннисист Даниил Медведев получил необычный презент от бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс» — банку с тремя сотнями жевательных резинок. Видео с подарком появилось в официальном аккаунте турнира в соцсети X.

Даниил Медведев получил ведро жвачки от «Нью-Йорк Метс». Видео © X / US Open

Сам спортсмен пошутил, что такого количества должно хватить до конца US Open, если он сумеет пройти всю дистанцию.

После победы в стартовом раунде над французом Юго Гастоном у россиянина поинтересовались, почему он жевал резинку прямо во время игры. Теннисист объяснил это ощущением сухости во рту и признался, что перенял манеру у бейсболистов.

По словам Медведева, он часто смотрит бейсбол и заметил, что все игроки там постоянно жуют резинку. Спортсмен решил скопировать эту привычку, чтобы изменить подход к матчам на фоне неудач.

Следующим соперником россиянина станет американец Себастьян Горзны, занимающий 731-ю строчку рейтинга и получивший специальное приглашение на турнир.

Призовой фонд соревнований достигает 108 миллионов долларов. Медведев побеждал на US Open в 2021 году, дважды доходил до финала, а в прошлом сезоне завершил выступление уже на первой стадии.

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Никита Никонов
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