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30 августа, 20:50

Даниил Медведев успешно стартовал на US Open, обыграв француза Юго Гастона

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно начал выступление на US Open, обыграв француза Юго Гастона в матче первого круга. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Россиянин, получивший седьмой номер посева, выиграл встречу в трёх сетах — 6:4, 6:2, 6:4. Гастон пробился в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и американцем Себастьяном Горзни, получившим специальное приглашение на турнир.

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Артём Гапоненко
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