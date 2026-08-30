Даниил Медведев успешно стартовал на US Open, обыграв француза Юго Гастона

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно начал выступление на US Open, обыграв француза Юго Гастона в матче первого круга. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Россиянин, получивший седьмой номер посева, выиграл встречу в трёх сетах — 6:4, 6:2, 6:4. Гастон пробился в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и американцем Себастьяном Горзни, получившим специальное приглашение на турнир.

US Open в этом году вновь собрал сильный состав участников. Ранее Life.ru рассказывал о 16-летней россиянке Кристине Лютовой, которая впервые пробилась в основную сетку турнира.