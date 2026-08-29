«Невозможно сосредоточиться»: Запах марихуаны отвлекает теннисисток на US Open
Британские теннисистки пожаловались на запах марихуаны на кортах US Open
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Британские теннисистки пожаловались на запах марихуаны на тренировочных и внешних кортах US Open в Нью-Йорке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на участниц турнира.
По словам первой ракетки Великобритании Кэти Боултер, запах особенно сильно ощущается на тренировочных площадках и кортах, расположенных ближе к парку. Спортсменка призналась, что такая обстановка мешает ей концентрироваться на игре.
«Я пытаюсь сосредоточиться, а потом это, очевидно, выбивает тебя из момента. Тебе не нужны отвлекающие факторы», — сказала Боултер.
С похожей ситуацией столкнулась и британка Фрэн Джонс. Она рассказала, что чувствовала характерный запах ещё во время прошлогоднего матча и тогда даже пошутила по этому поводу с одним из сотрудников.
Ещё одна теннисистка, Харриет Дарт, отнеслась к ситуации спокойнее, заметив, что для Нью-Йорка подобный запах уже стал привычной частью городской среды.
Марихуана разрешена для взрослых в штате Нью-Йорк, однако курить её на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинга нельзя. В Ассоциации тенниса США заявили, что не могут контролировать происходящее за пределами комплекса, откуда запах и доносится на часть кортов.
US Open в этом году вновь собрал сильный состав участников. Ранее Life.ru рассказывал о 16-летней россиянке Кристине Лютовой, которая впервые пробилась в основную сетку турнира.
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