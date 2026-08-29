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29 августа, 12:00

«Невозможно сосредоточиться»: Запах марихуаны отвлекает теннисисток на US Open

Британские теннисистки пожаловались на запах марихуаны на кортах US Open

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британские теннисистки пожаловались на запах марихуаны на тренировочных и внешних кортах US Open в Нью-Йорке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на участниц турнира.

По словам первой ракетки Великобритании Кэти Боултер, запах особенно сильно ощущается на тренировочных площадках и кортах, расположенных ближе к парку. Спортсменка призналась, что такая обстановка мешает ей концентрироваться на игре.

«Я пытаюсь сосредоточиться, а потом это, очевидно, выбивает тебя из момента. Тебе не нужны отвлекающие факторы», — сказала Боултер.

С похожей ситуацией столкнулась и британка Фрэн Джонс. Она рассказала, что чувствовала характерный запах ещё во время прошлогоднего матча и тогда даже пошутила по этому поводу с одним из сотрудников.

Ещё одна теннисистка, Харриет Дарт, отнеслась к ситуации спокойнее, заметив, что для Нью-Йорка подобный запах уже стал привычной частью городской среды.

Марихуана разрешена для взрослых в штате Нью-Йорк, однако курить её на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинга нельзя. В Ассоциации тенниса США заявили, что не могут контролировать происходящее за пределами комплекса, откуда запах и доносится на часть кортов.

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US Open в этом году вновь собрал сильный состав участников. Ранее Life.ru рассказывал о 16-летней россиянке Кристине Лютовой, которая впервые пробилась в основную сетку турнира.

Больше новостей о турнирах, спортсменах и громких событиях на кортах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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