Сёстры Уильямс сыграют в парном разряде на US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису официально подтвердили участие сестёр Уильямс в парном разряде турнира. Серена и Винус получили от дирекции соревнований специальное приглашение (wild card), позволяющее им выступить в основной сетке.

Серена Уильямс (44 года) — легенда мирового тенниса с 73 титулами WTA. Она занимает вторую строчку в истории по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (23 титула), уступая лишь Маргарет Корт (24). В ее активе: 7 побед на Australian Open, 7 — на Уимблдоне, 6 — на US Open и 3 — на «Ролан Гаррос». Кроме того, Серена 14 раз побеждала на «Шлемах» в парах и является единственной в истории обладательницей карьерного «Золотого шлема» как в одиночном, так и в парном разрядах. Также она четырехкратная олимпийская чемпионка.

Винус Уильямс (46 лет) завоевала 49 одиночных титулов WTA, включая пять побед на Уимблдоне и две на US Open. В парном разряде на ее счету 22 титула WTA. Винус четырежды поднималась на высшую ступень олимпийского пьедестала: один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в паре (2000, 2008, 2012).

US Open — финальный турнир Большого шлема в сезоне. В 2026 году соревнования пройдут с 30 августа по 13 сентября, а призовой фонд составит 108 миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что финалиста Уимблдона Ника Кирьоса дисквалифицировали за употребление кокаина. Австралийский теннисист сдал положительный тест во время турнира ATP 250 на Мальорке в июне.