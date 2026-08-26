Медведев после разгрома от 92-й ракетки мира задумался об уходе в пиклбол

Теннисист Даниил Медведев неудачно выступил на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. В матче второго круга против американца Мартина Дамма россиянин уступил в двух сетах (5:7, 3:6). В ходе игры Медведев в шутливой форме обмолвился о желании сменить большой теннис на пиклбол.

«Может, мне стоит начать карьеру в пиклболе? Ещё не поздно. В паре с Джеком Соком (бывшая восьмая ракетка мира). Любой другой вид спорта на планете сейчас лучше тенниса, даже кёрлинг», — сказал Медведев во время игры.

Пиклбол — это гибридная дисциплина, объединившая правила и приемы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. В игре участвуют два или четыре человека, которые используют специальные ракетки (деревянные или композитные) для перебрасывания пластикового перфорированного мяча через сетку.

30-летний Даниил Медведев, занимающий 8-ю строчку мирового рейтинга, имеет в своей копилке 23 титула ATP. В его активе — 16 недель на вершине рейтинга (2022 г.), победы на Итоговом турнире ATP (2020 г.), US Open (2021 г.), а также триумфы на Кубке ATP и Кубке Дэвиса в составе национальной сборной. Всего Медведев шесть раз играл в финалах турниров Большого шлема.

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