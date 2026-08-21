Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с US Open из-за травмы колена

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пропустит Открытый чемпионат США по теннису. О своём решении спортсмен рассказал в социальной сети X.

«Несмотря на то, что я усердно работал со своей командой и медицинским персоналом, нам пришлось принять трудное решение: я не смогу выступить на Открытом чемпионате США в этом году. Последние пару дней мы вернулись на корт в Монте-Карло и осознали, что мне все ещё нужно больше времени, чтобы восстановиться после проблемы с правым коленом. Я, конечно, очень расстроен и разочарован, поскольку Нью-Йорк занимает особое место в моём сердце», — написал Синнер.

До этого из-за проблем с правым коленом итальянец отказался от выступлений на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. При этом до травмы он одержал победы на шести «тысячниках» подряд, пять из которых пришлись на текущий сезон.

25-летний Синнер возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе 30 одиночных титулов под эгидой организации. Итальянец пять раз побеждал на турнирах Большого шлема: дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2024 и 2025 годах, дважды становился чемпионом Уимблдона в 2025 и 2026 годах, а также завоёвывал титул на US Open в 2024-м. Кроме того, он дважды побеждал на Итоговом турнире ATP и дважды завоёвывал Кубок Дэвиса.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября на хардовом покрытии. Призовой фонд заключительного в сезоне турнира Большого шлема составит рекордные 90 миллионов долларов. В прошлом году Синнер уступил в финале испанцу Карлосу Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос». В финальном матче 19-летняя россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Первый сет выдался упорным, соперницы обменивались брейками. Во втором Андреева быстро захватила преимущество и повела 5:0. При подаче на матч она отдала гейм, но затем сразу же сделала обратный брейк.