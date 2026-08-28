16-летняя россиянка Кристина Лютова пробилась в основную сетку US Open

16-летняя теннисистка Кристина Лютова, в начале августа выигравшая первый титул на турнире WTA, впервые добилась права сыграть в основной сетке турнира «Большого шлема». Россиянка завершила квалификацию US Open победой над польской спортсменкой Мартиной Кубку — 6:4, 6:0.

Лютова пробилась в сетку US Open. Видео © X / US Open Tennis

Решающим оказался второй сет: Лютова не отдала сопернице ни одного гейма. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала три эйса и реализовала четыре из шести заработанных брейк-пойнтов. Сейчас Лютова занимает 125-е место в рейтинге WTA. US Open начнётся 30 августа и станет последним турниром «Большого шлема» в сезоне.

Тем временем Арина Соболенко появилась на открытии US Open в комплекте украшений от нью-йоркского ювелира Material Good. Общий вес драгоценных и полудрагоценных камней в этом украшении превышает 127 карат. Комплект включает ожерелье, браслет и серьги с сапфирами, турмалинами, гранатами, цирконами, шпинелями и другими камнями. Браслет весит 28,36 карата. Соболенко сотрудничает с Material Good с 2023 года и является первым амбассадором этого ювелирного бренда.