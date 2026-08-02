16-летняя россиянка Лютова стала чемпионкой турнира WTA в Мемфисе

Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир WTA 250 в Мемфисе, начав выступление на соревнованиях с квалификации. В финале 16-летняя спортсменка одержала победу над чешской представительницей Дарьей Видмановой в трёх партиях — 1:6, 6:1, 6:3.

Кристина Лютова выиграла турнир WTA 250 в Мемфисе. Видео © Х / wta

Начало встречи осталось за Видмановой, которая уверенно забрала первый сет. Однако после перерыва Лютова изменила ход игры: россиянка сравняла счёт, а в решающей партии смогла добиться преимущества и оформить крупнейший успех в своей карьере. Для Лютовой этот турнир стал дебютным на уровне WTA. До старта соревнований она занимала 229-е место в мировом рейтинге, но благодаря победе в Мемфисе поднимется сразу на 126-ю позицию.

Россиянка вошла в число самых молодых чемпионок турниров WTA за последние годы. Её результат стал первым подобным достижением после победы американки Коко Гауфф в Линце в 2019 году, когда та завоевала титул в возрасте 15 лет. Видманова находится на 114-й строчке рейтинга WTA.

Ранее Кристина Лютова уверенно обыграла представительницу США Эльвину Калиеву и впервые в карьере вышла в финал. Матч завершился победой Лютовой со счётом 7:5, 6:1. В то же время Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA, не сумев пробиться в решающий матч соревнований. В полуфинале россиянка проиграла первой сеяной американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась победой представительницы США в двух сетах — 7:5, 6:4. Шнайдер выступала на турнире под четвёртым номером посева и была одной из претенденток на титул.