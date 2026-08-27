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27 августа, 14:21

Соболенко снова сияет ярче кубка: На US Open она вышла в украшениях на 127 карат

Соболенко вышла на US Open в украшениях на 127 карат

Обложка © X / Eurosport_IT

Обложка © X / Eurosport_IT

Арина Соболенко появилась на открытии US Open в комплекте украшений от нью-йоркского ювелира Material Good. Общий вес драгоценных и полудрагоценных камней в нём превышает 127 карат.

В комплект вошли ожерелье, браслет и серьги с сапфирами, турмалинами, гранатами, цирконами, шпинелями и другими камнями. Сам браслет весит 28,36 карата.

Соболенко сотрудничает с Material Good с 2025 года и является первым амбассадором ювелирного бренда. В 2026-м компания подготовила для первой ракетки мира отдельные комплекты к каждому турниру «Большого шлема».

Арина Соболенко стала первой белоруской на обложке Time
Арина Соболенко стала первой белоруской на обложке Time

Ранее Соболенко с иронией ответила критикам, осудившим её за отдых после Уимблдона. Теннисистка опубликовала видео с Миконоса и поблагодарила хейтеров за советы, а свой отпуск назвала «терапией».

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Дарья Денисова
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