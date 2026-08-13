Арина Соболенко стала первой белоруской на обложке Time

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белоруской, появившейся на обложке американского журнала TIME. Издание посвятило 28-летней теннисистке большой материал накануне US Open, где она попробует защитить титул второй год подряд.

Соболенко выиграла турнир в Нью-Йорке в 2024 и 2025 годах. Если ей удастся взять трофей снова, она станет первой после Серены Уильямс теннисисткой с тремя подряд победами на US Open и лишь третьей женщиной в современной истории с таким достижением.

Для фотосессии спортсменка появилась в вещах Nike и Gucci, украшениях Material Good и часах Audemars Piguet. В интервью Арина много говорила об отце Сергее, который привёл её в теннис в шесть лет. Они мечтали, что к 25 годам она завоюет два титула Большого шлема. После его смерти от менингита в 2019 году спортсменка слишком сильно зациклилась на этой цели, однако мать напомнила ей, что отец гордился уже самим её успехом в профессиональном спорте. В итоге второй «Шлем» Соболенко действительно выиграла в 25 лет.

Отдельно теннисистка вспомнила смерть бывшего возлюбленного, экс-хоккеиста Константина Кольцова в 2024 году. Команда предлагала ей взять паузу, но Соболенко решила продолжить выступления. По её словам, тренировки помогали справиться с тяжёлым эмоциональным состоянием, хотя на занятиях она часто плакала.

Рассказала спортсменка и о личных планах. В марте 2026 года ей сделал предложение бразильский предприниматель и основатель Oakberry Георгиос Франгулис. В идеальном сценарии пара хочет пожениться в Греции в сентябре 2027 года. Соболенко также хотела бы примерно в 32 года родить первого ребёнка, затем вернуться в профессиональный теннис ещё на несколько сезонов, а позднее стать мамой во второй раз. При этом спортсменка подчёркивает, что это лишь желаемый план и жизнь ещё может внести свои коррективы.

Напомним, 28-летняя Соболенко возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На её счету 24 одиночных титула WTA и четыре победы на турнирах Большого шлема. Белоруска дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и дважды — Открытый чемпионат США. В парном разряде она побеждала на этих турнирах в 2021 и 2019 годах соответственно. Однако недавно россиянка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Матч четвёртого круга завершился со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.