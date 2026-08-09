Александрова победила первую ракетку мира Соболенко на турнире в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Матч четвёртого круга завершился со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Александрова получила 16-й номер посева, Соболенко — первый. В четвертьфинале россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая выступает под девятым номером.

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла пять турниров организации в одиночном разряде и четырежды доходила до четвёртого круга соревнований Большого шлема. В 2021 году она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России.

28-летняя Соболенко возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На её счету 24 одиночных титула WTA и четыре победы на турнирах Большого шлема. Белоруска дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и дважды — Открытый чемпионат США. В парном разряде она побеждала на этих турнирах в 2021 и 2019 годах соответственно.

Турнир в Торонто проходит на харде и завершится 13 августа. Призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей остаётся канадка Виктория Мбоко. Среди россиянок соревнования выигрывали Динара Сафина в 2008 году и Елена Дементьева в 2009-м.

Ранее Диана Шнайдер обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. Россиянка выиграла встречу со счётом 6:3, 6:3. Следующей соперницей 22-летней Шнайдер станет полька Ига Свёнтек, получившая седьмой номер посева. Шнайдер занимает 17-е место в рейтинге WTA и имеет пять одиночных и три парных титула. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, а в 2024-м завоевала серебро Олимпиады в Париже вместе с Миррой Андреевой.