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7 августа, 22:11

Самсонова пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Торонто, Андреева выбыла

Людмила Самсонова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyuda_samsonova_

Людмила Самсонова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyuda_samsonova_

Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в четвёртый круг турнира категории WTA 1000, который проходит в канадском Торонто.

В игре третьего раунда выступающая без номера посева россиянка обыграла австралийку Майю Джойнт со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2. В следующем круге она встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2-й номер посева).

Продолжить успех не удалось Мирре Андреевой. В третьем раунде пятый номер посева турнира уступила канадке Лейле Фернандес (30) со счётом 1:6, 4:6.

Александрова пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Торонто
Александрова пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Торонто

Также в четвёртый раунд турнира вышли россиянки Алина Корнеева и Диана Шнайдер. Турнир в Торонто с призовым фондом 7,4 миллиона долларов завершится 13 августа. Действующей чемпионкой является канадка Виктория Мбоко.

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