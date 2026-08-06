Александрова пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче третьего круга престижного турнира категории WTA 1000, который проходит в канадском Торонто. Встреча с австралийкой Талией Гибсон завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу 19-й ракетки мира.

Проиграв стартовый сет, россиянка сумела переломить ход игры и уверенно взяла две следующие партии. В следующем раунде Александрова встретится с победительницей пары, где сошлись первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии и китаянка Чжан Шуай.

Всего на счету 31-летней Екатерины пять титулов WTA в одиночном разряде, а в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Турнир в Торонто с призовым фондом 7,4 миллиона долларов завершится 13 августа. Действующей чемпионкой является канадка Виктория Мбоко. Из россиянок ранее здесь побеждали Динара Сафина и Елена Дементьева. Россиянка продолжает борьбу за главный трофей.

Ранее Life.ru рассказывал, как Екатерина Александрова потеряла сознание во время матча в США из-за жары (около 36°C) и не смогла продолжить встречу после трёхчасовой игры, упав на корте. Медики оказали помощь, она смогла подняться, но покинула арену на инвалидной коляске. 16-летняя Кристина Люитова расплакалась, узнав, что соперница не вернётся.