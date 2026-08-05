Андрей Рублёв вылетел с турнира в Монреале, уступив 281-й ракетке мира

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале Шану Цзюньчэну. Матч закончился со счётом 7:5, 4:6, 7:6 в пользу китайца, который выступал по защищённому рейтингу. В следующем круге представитель КНР сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

Рублёву 28 лет, он 16-я ракетка мира, на его счету 18 титулов ATP, но на Больших шлемах он не доходил дальше четвертьфинала. В 2021 году стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой, также выигрывал Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе сборной России.

21-летний Шан Цзюньчэн 281-я ракетка мира. У него один титул ATP, кроме того, теннисист дважды доходил до третьего круга на Australian Open и US Open.

Турнир в Монреале входит в престижную серию «Мастерс», уступающую только Большим шлемам и Итоговому турниру ATP. Играют на харде, призовой фонд — 9,4 млн долларов. Действующий чемпион — американец Бен Шелтон.

Ранее сообщалось, что с 28 июля российские спортсмены смогут полноценно участвовать в турнирах по настольному теннису под эгидой ITTF. Исполнительный совет федерации принял решение о полном восстановлении их участия. При этом учитывали позицию МОК.