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7 августа, 04:11

Шнайдер обыграла Калинскую и вышла в четвёртый круг турнира WTA в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _di_shnaider_

Российская теннисистка Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _di_shnaider_

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг турнира WTA в Торонто, победив соотечественницу Анну Калинскую.

Матч третьего круга завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер, которая получила на турнире 15-й номер посева. Калинская выступала в статусе 17-й сеяной участницы соревнований.

В следующем раунде Шнайдер предстоит встреча с американкой Джессикой Пегулой, занимающей третью позицию посева. Ранее Пегула уверенно обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову со счётом 6:4, 6:0.

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Также в четвёртый круг турнира WTA в Торонто пробилась российская теннисистка Екатерина Александрова. Она обыграла австралийку Талию Гибсон в трёх сетах.

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Артём Гапоненко
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