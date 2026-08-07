Россиянка Корнеева вышла в четвёртый круг турнира WTA в Торонто

Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Торонто, обыграв американку Иву Йович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

19-летняя россиянка попала в основную сетку через квалификацию, а её соперница была посеяна на турнире под 13-м номером. Победа позволила Корнеевой впервые выйти в четвёртый круг соревнований категории WTA 1000.

В следующем матче россиянка встретится с победительницей поединка между американкой Коко Гауфф, получившей четвёртый номер посева, и гречанкой Марией Саккари, посеянной под 29-м номером.

Сейчас Корнеева занимает 89-е место в мировом рейтинге WTA. На взрослом уровне она пока не выигрывала турниры WTA, а на соревнованиях Большого шлема ещё не проходила дальше второго круга. При этом россиянка уже добилась серьёзных успехов в юниорском теннисе, выиграв в 2023 году Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции среди юниоров. Турнир в Торонто относится к категории WTA 1000 и завершится 13 августа.

Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую в третьем круге WTA в Торонто со счётом 6:3, 6:3. Спортсменка вышла в четвёртый круг, где встретится с Джессикой Пегулой, которая победила Камиллу Рахимову 6:4, 6:0. Шнайдер была 15-й сеяной, Калинская — 17-й. Матч завершился в двух сетах.