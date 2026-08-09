Шнайдер обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Шнайдер получила на турнире 15-й номер посева, Пегула — третий. Россиянка выиграла оба сета с одинаковым счётом и продолжила борьбу за титул.

В четвертьфинале 22-летняя Шнайдер встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая выступает под седьмым номером посева.

Шнайдер занимает 17-е место в рейтинге WTA. На её счету пять титулов организации в одиночном разряде и три в парном. В 2026 году россиянка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции. В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

Пегула занимает третье место в мировом рейтинге и выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся финал Открытого чемпионата США 2024 года.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. Соревнования проходят на харде, призовой фонд составляет $7,4 млн. Среди россиянок этот турнир ранее выигрывали Динара Сафина и Елена Дементьева.

Ранее сообщалось, что Шнайдер вышла в четвёртый круг турнира в Торонто после победы над россиянкой Анной Калинской. Встреча третьего круга завершилась со счётом 6:3, 6:3. Шнайдер выступала под 15-м номером посева, а Калинская получила 17-й. Победа вывела Шнайдер на Джессику Пегулу, которая перед этим обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову со счётом 6:4, 6:0.